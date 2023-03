Aggredito agente Polizia penitenziaria a Paola, allarme Sappe

Cosenza – Un agente della Polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Paola. A renderlo noto è stato il segretario nazionale per la Calabria del sindacato di categoria Sappe, Damiano Bellucci: “Un sovrintendere di polizia penitenziaria è stato picchiato da un detenuto. Alcuni di loro avrebbero preteso di far spostare di Sezione due detenuti di origine africana a loro non graditi. Quindi, - riferisce -avrebbero iniziato ad aggredire verbalmente i due africani e poi sarebbe intervenuto il sovrintendente della Polizia penitenziaria per riportare l’ordine. Ma un detenuto lo ha preso a schiaffi. Non è purtroppo la prima volta - spiega il sindacalista - che anche nel carcere di Paola si verificano atti di aggressione nei confronti del personale di polizia penitenziaria: urgono interventi urgent e un congruo incremento di organico per fronteggiare la criminalità che persiste nell’istituto di pena nonostante la detenzione”.