Agguato a Vibo Valentia, due persone ferite a colpi di pistola: si consegna presunto autore

Vibo Valentia - Si è consegnato nella notte ai carabinieri A.C., fornaio, presunto autore del ferimento a colpi di pistola, avvenuto nella frazione Portosalvo di Vibo Valentia, di due cognati imprenditori Aldo Barbieri e Pietro Perugino, entrambi di 42 anni. Berbieri è titolare dell'azienda Cof, con sede nella frazione ed operante nel campo della distribuzione alimentare e recentemente dichiarata fallita dal tribunale di Vibo Valentia. Le due vittime sono state raggiunte agli arti inferiori al culmine di una animata discussione per non meglio precisati motivi e trasportati in ambulanza nell'ospedale di Tropea. Le loro condizioni non sono risultate gravi. Il presunto responsabile era stato identificato nell'immediatezza dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, ma aveva immediatamente fatto perdere le proprie tracce.