Ancora un morto schiacciato da un trattore, perde la vita 50enne nel Cosentino

Cosenza - Ancora un morto schiacciato dal trattore in Calabria. E' la quarta negli ultimi giorni. Un 50enne e' morto ad Acri, nel Cosentino, mentre era alla guida del mezzo agricolo. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il trattore - per cause in corso di accertamento - si e' ribaltato e la vittima e' rimasta intrappolata. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente. Un'altra persona e' morta ieri sempre schiacciata da un trattore. La vittima e' un ragazzo di 35 anni deceduto a Laino Borgo, nel Cosentino. Mentre tre giorni fa, nel Reggino, un ragazzo di 14 anni e' morto mentre era alla guida del trattore di famiglia che si e' ribaltato e nello stesso giorno un 74enne e' deceduto nel Crotonese mentre era alla guida del suo trattore.

