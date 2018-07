Anziano uccide la moglie e si suicida a Paravati

Mileto (Vibo Valentia) - Si tratterebbe di un omicidio-suicidio quello avvenuto ieri sera nella frazione Paravati di Mileto, nel vibonese. Un uomo di 83 anni, Saverio Milidoni, ha ucciso la moglie, Concetta Furci, di 82 anni, e si è poi tolto la vita impiccandosi ad un albero. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia.

Secondo quanto si apprende potrebbe essere stato un raptus di follia ad indurre l'83enne ad uccidere la moglie. A trovare i corpi senza vita dei due anziani é stato un congiunto della coppia, che si era recato a trovarli ed ha scoperto l'omicidio-suicidio. L'uomo ha chiamato i carabinieri che, a loro volta, hanno avvertito il 118. Secondo una prima ricostruzione, Milidoni avrebbe colpito la moglie alla testa con un bastone mentre i due si trovavano in un locale adibito a deposito di legna. La morte della donna é stata istantanea. L'anziano ha poi preso una corda, l'ha fissata al ramo di un albero e si impiccato. Il terreno in cui si é consumata la tragedia era di proprietà della coppia.

I carabinieri stanno sentendo i familiari di Milidoni e Concetta Furci per accertare se ultimamente fosse accaduto qualcosa in ambito familiare che possa dare una spiegazione all'omicidio-suicidio. La coppia era sposata da oltre 50 anni e, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, non aveva mai fatto parlare di sè per fatti particolari. Le indagini dei carabinieri vengono coordinate dal pm di turno della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Il magistrato, stando a quanto si é appreso, dovrebbe disporre l'autopsia soltanto sul cadavere di Concetta Furci per stabilire le esatte modalità della morte della donna. L'esame non sarà invece eseguito sul corpo di Milidoni essendo chiare le cause del suo decesso.