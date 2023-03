Arrestato uomo per detenzione illegale di armi e maltrattamenti in famiglia a Catanzaro Lido

Catanzaro - Nella serata del 18 Marzo, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido durante un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di una persona di 77 anni del posto per maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione pervenuta sul numero unico d’emergenza per una lite in famiglia. Giunti presso l'abitazione hanno trovato l’uomo in evidente stato di stato di agitazione mentre inveiva contro i familiari. Durante il controllo eseguito dai militari operanti l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di due fucili da caccia calibro 12 illegalmente detenuti e posti sotto sequestro dai militari operanti. Dopo le formalità di rito l’indagato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.