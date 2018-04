Auto in fiamme nel vibonese: muore 42enne, ferito gravemente il padre

Vibo Valentia - Un'autovettura e' stata trovata avvolta dalle fiamme in localita' Cervolaro di Limbadi, nel vibonese, con all'interno il corpo senza vita di Matteo Vinci, di 42 anni, del luogo. Ferito invece gravemente il padre, Francesco, di 70 anni, che e' stato trasferito in ospedale a Vibo Valentia. L'uomo al posto di guida della vettura - una Ford Fiesta alimentata a metano - e' rimasto intrappolato nell'auto in fiamme che, prima di prendere fuoco, sarebbe esplosa. I carabinieri - intervenuti sul posto - hanno sottolineato che le indagini sono indirizzate sul mal funzionamento dell'impianto di alimentazione dell'auto. Solo gli ulteriori rilievi potranno tuttavia dare risposte definitive sulle cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia.

