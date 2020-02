Auto perde il controllo e si ribalta in galleria tra Borgia e Squillace, feriti

Borgia - Un incidente è avvenuto sulla SS106 var/a direzione Reggio Calabria in galleria, tra gli svincoli del comune di Borgia e Squillace. Coinvolta una sola autovettura, Peugeot 206 che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. Nove i passeggeri a bordo della vettura di cui quattro adulti e cinque bambini. Feriti in modo grave il conducente e il passeggero lato anteriore che venivano trasportati nell'immediato presso struttura ospedaliera dal personale medico del Suem118. Successivamente venivano trasportati per ulteriori controlli anche gli altri due passeggeri adulti ed uno dei bambini. Intervento dei vigili del fuoco, del comando di Catanzaro sede centrale, è valso alla messa in sicurezza della vettura e della zona interessata in attesa del soccorso stradale. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA