Auto si ribalta nel catanzarese, ferito anziano

Catanzaro - Un incidente stradale si è verificato in via Risorgimento nel comune di Olivadi a Catanzaro. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su di un lato. A bordo il solo conducente di anni 82 che è rimasto incastrato nell'abitacolo riportando alcune fratture ed escoriazioni.

Coinvolta nell'incidente una vettura Alfa147 che si trovava parcheggiata a bordo strada. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale è valso ad immobilizzare ed estrarre l'uomo dalla vettura, in collaborazione con il personale del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso la struttura ospedaliera di Soverato. Successivamente la squadra vigilfuoco, coordinata dal CS Tassone Giuseppe, ha proceduto alla messa in sicurezza della vettura in attesa della rimozione della stessa.

Disagi per la viabilità fino al termine delle operazioni di soccorso.