Camion prende fuoco su A2 svincolo Falerna: conducente riesce a mettersi in salvo, traffico in tilt

Falerna – Un camion ha preso fuoco questa mattina sull’A2-Autostrada del Mediterraneo presso lo svincolo di Falerna in direzione Cosenza. Il mezzo, per cause ancora in corso d’accertamento, è stato letteralmente invaso dalle fiamme mentre era in transito.

Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, ha accostato il camion al lato della carreggiata per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti prontamente tre mezzi dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Non si registrano per fortuna feriti ma il traffico è stato momentaneamente bloccato su una corsia, con disagi alla circolazione.