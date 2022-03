Carabinieri scoprono allaccio abusivo alla rete elettrica a Borgia

Borgia – Da anni aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Borgia hanno arrestato in flagranza del reato di furto di energia elettrica un uomo, all’esito di un sopralluogo nella sua abitazione unitamente a personale tecnico dell’azienda della rete elettrica, dove è stata riscontrata la realizzazione di un allaccio abusivo direttamente alla rete elettrica che, bypassando il contatore, non ne permetteva la contabilizzazione dei consumi. Dalle verifiche compiute dai tecnici aziendali, tale situazione si protrarrebbe da diversi anni per un danno complessivo ancora in corso di quantificazione.

Su disposizione del Pm di turno, l’uomo è stato ristretto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il GIP presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, non applicando misura cautelare. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.