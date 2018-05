Contrasto immigrazione irregolare e occupazione abusiva di aree degradate, operazione della Polizia a Catanzaro Lido

Catanzaro – Operazione, nell’area intorno alla Stazione del quartiere marinaro di Catanzaro, da parte di Personale del Commissariato di Catanzaro Lido, della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine e dell’unità Cinofila di Vibo Valentia è stata effettuata nella giornata di ieri. L’operazione finalizzata all'identificazione di cittadini extracomunitari irregolari, che trovano sempre più spesso alloggio di fortuna nelle aree più abbandonate ha portato complessivamente a rintracciare e fermare 9 cittadini extracomunitari.

Alcuni vivevano accampati all'interno di un mezzo della ferrovia, ubicato su un binario morto, con all'interno diversi materassi e altre suppellettili che facevano presupporre una permanenza duratura. Altri erano, invece, alloggiati in locali in stato di abbandono e degrado nella zona, in due immobili rurali. Tutti i soggetti fermati sono stati successivamente accompagnati negli uffici della Questura per ulteriori controlli, per la loro identificazione e conseguenziale soggiorno sul territorio nazionale.

Dall’attività d’identificazione sono risultati essere: D. C., nato in Gambia nel 1995, con precedenti per droga, invasione di terreni ed edifici, resistenza o minaccia a pubblico ufficiale e violazione a foglio di via obbligatorio; A. C. L., nato in Nigeria nel 1987 con precedenti per droga, lesioni personali, atti osceni, diffamazione, estorsione, danneggiamento, violazione degli obblighi inerenti il permesso di soggiorno; B. M. nato in Gambia nel 1996, titolare di permesso di soggiorno in attesa di ricorso; K. T., nato in Gambia nel 1985, con precedenti per droga, invasione di terreni ed edifici, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, violazione del foglio di via obbligatorio, con ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dalla Questura di Crotone; S. M., nato in Gambia, nel 1995, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto dal 2017; S. B., nato in Gambia, nel 1993,con precedenti per furto aggravato, minaccia, lesioni personali, violazione obblighi inerenti il soggiorno; J. A., nato in Gambia nel 1996, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari con scadenza nel 2019; F. R., nato in Nigeria nel 1980, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto dal 2017; B. A., nato in Gambia nel 1995, titolare dì permesso di soggiorno per attesa ricorso.

Quattro sono stati destinatari del decreto di espulsione e accompagnati al C.P.R. di Potenza. Altri quattro stranieri, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, in scadenza o in attesa di esito del rinnovo/ricorso, sono stati destinatari del provvedimento del Questore di Catanzaro del foglio di via obbligatorio, avendo tutti residenza in altra provincia. Inoltre, B. A. è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di 4,74 grammi di marijuana. Dei 9 soggetti stranieri uno soltanto ha potuto formalizzare l’istanza di protezione internazionale.