Corruzione, divieto dimora in Calabria per ex consigliere regionale Aieta

Cosenza - Divieto di dimora in Calabria per l'ex consigliere regionale del Pd Giuseppe Aieta. L'ex sindaco di Cetraro e attuale esponente di Italia Viva e' indagato dalla Procura di Paola per corruzione. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Pierpaolo Bruni, iniziarono nel 2020 con alcune perquisizioni che coinvolsero altri politici cosentini. Adesso, il Gip del Tribunale di Paola ha emesso nei confronti di Aieta un'ordinanza di divieto di dimora in Calabria. Secondo l'accusa, Aieta avrebbe promesso favori in cambio di voti nel corso delle elezioni regionali del 2020.