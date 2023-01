Corruzione, revocato divieto dimora a ex consigliere regionale Aieta

Cosenza - Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha annullato il divieto di dimora per l’ex consigliere regionale Giuseppe Aieta. Il politico cosentino è accusato di corruzione elettorale e falso nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paola. Secondo l’accusa Aieta avrebbe promesso assunzioni e commesso atti contro i doveri d’ufficio in cambio dei voti per le Regionali del 2020. I giudici del Riesame hanno annullato l’ordinanza del gip per tutti i capi di imputazione accogliendo il ricorso del difensore di Aieta, l’avvocato Vincenzo Adamo. I giudici hanno escluso la sussistenza della gravità indiziaria per tutte le ipotesi d’accusa.

L’avvocato Adamo ha espresso soddisfazione per l’esito del Riesame: “Ha prevalso l’equilibrio, la corretta applicazione dei dettami normativi, rispetto alle arbitrarie ricostruzioni del ruolo del consigliere regionale e ancor prima della condotta di vita di un uomo delle Istituzioni, quelle da difendere e preservare. Sono soddisfatto per il risultato ma ancor più di aver contribuito a restituire onore e verità alla storia umana e politica del mio assistito”.