Danneggiamenti e furti in attività commerciali a Reggio, individuati presunti responsabili

Reggio Calabria – Ieri sera, dopo l’esito delle attività condotte dal personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono stati individuati i presunti responsabili dei furti e danneggiamenti commessi la notte del 23 novembre scorso ai danni di diverse attività commerciali del centro, collocate tra Corso Garibaldi, via Aschenez, via Filippini e via del Torrione. Una donna di 45 anni e l’uomo di 40 anni, pregiudicato per furto, evasione, minaccia, incendio, ricettazione e lesioni personali, entrambi cittadini italiani e percettori di reddito di cittadinanza, sono stati denunciati per i reati di furto aggravato in concorso e danneggiamento aggravato in concorso.

I due, originari e residenti rispettivamente ad Asti e Benevento, ma domiciliati a Reggio Calabria, sono stati individuati dopo un’attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza presenti nelle aree interessate da ciascun episodio criminale ed al ritrovamento di vario materiale probatorio che è stato posto sotto sequestro.