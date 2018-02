Estorce denaro ad un anziano, arrestata 25enne a Corgiliano Calabro

Corigliano Calabro - In compagnia di un'amica ha avvicinato un anziano e gli ha chiesto un'ingente somma di denaro per evitare la divulgazione di alcune foto compromettenti scattate di nascosto che in realtà non esistevano. Una 25enne romena, Roxana Ciurar, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri di Corigliano Calabro con l'accusa di estorsione. La donna ha fermato l'anziano, un ultrasettantenne, convincendolo a versare una somma di tremila euro in contanti in cambio della distruzione di alcune foto scattate di nascosto all'uomo.

All'ulteriore richiesta di altre duemila euro da consegnare il giorno successivo, l'anziano si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia e raccontare quanto era accaduto. I militari hanno così deciso di far andare l'anziano all'appuntamento con il denaro falsificato e segnato messo in una apposita busta. La vittima, appena ha ricevuto la telefonata della giovane romena che fissava il luogo dell'appuntamento, si è recata sul posto seguita dai carabinieri. Effettuato lo scambio di denaro, la giovane è andata via ma è stata bloccata dai carabinieri, dopo un breve inseguimento per le vie della città. Dagli accertamenti è emerso che sulla donna pendeva un ordine di carcerazione per una rapina commessa nel 2016 in provincia di Caserta.