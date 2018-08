Fogna a mare, sequestrato by pass depuratore Nicotera

Vibo Valentia - Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, accogliendo in pieno la richiesta del procuratore Bruno Giordano, ha disposto il sequestro della conduttura by pass al depuratore di Comerconi, nel comune di Nicotera. Il by pass, secondo quanto accertato, consentiva illegalmente di deviare i reflui fognari in un torrente e quindi a mare senza passare dall'impianto di depurazione. Ipotizzati i reati di truffa, frode nelle pubbliche forniture ed altri reati ambientali ai danni del titolare della ditta che ha in gestione il depuratore. I carabinieri del "Nucleo Ambiente" della Procura, unitamente alla Guardia costiera, hanno provveduto a tappare il tubo che deviava illegalmente i reflui fognari causando seri rischi per la salute pubblica. Le indagini continuano per individuare altre responsabilita'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA