Furto in supermarket durante lockdown, due arresti a Reggio

Reggio Calabria - Sono stati identificati, grazie ad alcune immagini dell'impianto di videosorveglianza, i presunti autori di un furto consumato, in pieno lockdown, nella notte del 15 aprile scorso ai danni delle casse di un supermercato di Reggio Calabria. Si tratta di due cittadini stranieri, Florin Toader, di 30 anni, romeno di origine, e Traian Grancea, di 26, di origine polacca, arrestati dalla Polizia di Stato di con l'accusa di furto. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Reggio su richiesta della Procura. L'indagine, avviata dalla Squadra Mobile, sotto le direttive della Procura reggina e in sinergia con il primo intervento delle Volanti della Questura, ha consentito agli investigatori di acquisire il DVR del sistema di video sorveglianza dell'esercizio commerciale. L'analisi delle immagini registrate ha fornito elementi chiari per ricostruire la dinamica del furto. I due, da quanto emerso, dopo essere entrati da una finestra dell'esercizio commerciale, forzando l'ingresso, si sono appropriati delle casse dei registratori in cui erano contenuti circa 3.300 euro, diverse bottiglie di liquori e altra merce dagli scaffali. Nel corso di perquisizioni ad uno dei due arrestati sono stati anche sequestrati gli indumenti indossati durante il furto.

