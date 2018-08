Fusti sospetti trovati in spiaggia nel catanzarese

Catanzaro - Si è reso necessario l'intervento del nucleO Nbcr del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ieri mattina per dei fusti rinvenuti sulla spiaggia tra località Bellino ed Simeri Mare.

Esclusa presenza di sostanze nocive

Le unità Nbcr hanno delimitato la zona di intervento e successivamente effettuato misurazioni con la strumentazione in dotazione. I rilievi effettuati hanno permesso di escludere la presenza di sostanze radioattive e sostanze chimiche tossiche o nocive. I fusti in evidente stato di degrado sono stati posti sotto sequestro dalla Capitaneria di Porto in attesa di ditta specializzata per il recupero e successivo smaltimento. Non risultano danni a persone o all'ambiente circostante. Le operazioni sono state coordinate dall'ispettore antincendio Massimo Conforti.