Giovane investito e ucciso da auto pirata nel Cosentino

Cosenza - Giovane investito e ucciso da un’auto pirata nel Cosentino. Forze dell’ordine alla ricerca del conducente della vettura. È accaduto nel tardo pomeriggio del 2 gennaio in una zona di Corigliano. La vittima è un giovane sui trent’anni di nazionalità straniera. Non sono ancora note le generalità perché il giovane è stato trovato senza documenti. Avviate le indagini per individuare l’investitore.

La vittima, nel momento in cui è stata investita, stava camminando lungo il bordo di una strada provinciale nel territorio di contrada "San Nico", nell'area urbana di Corigliano Calabro.