Girava con quella che sembrava una chiavetta usb ma era una pistola, arrestato 41enne a Nicotera

Vibo Valentia - Una pistola artigianale delle dimensioni di una pendrive. L'hanno scoperta i carabinieri di Nicotera che hanno arrestato il suo realizzatore, Danlio Mancuso, di 41 anni. L'uomo è stato bloccato nella frazione Badia di Comerconi di Nicotera. Addosso aveva l'arma illegale la cui particolarità sta nel fatto che ha dimensioni molto contenute, come la chiave di un auto o una pendrive, e che ha una forma assolutamente anonima che ben si mimetizza con quello che è il suo reale uso. Infatti non sembra assolutamente un'arma e quindi può essere, potenzialmente, trasportata in assoluta discrezione. L'arma era carica e pronta a sparare. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato a casa dell'uomo 17 colpi dello stesso calibro usata dalla pistola, un 6,35. Mancuso è stato portato in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA