Impatto frontale tra due auto sulla statale 106 a Reggio Calabria, muore 21enne

Reggio Calabria - Un ventunenne A.E.L. è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte nella periferia sud di Reggio Calabria in corrispondenza dello svincolo di Pellaro all'uscita della strada statale 106. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state due auto. Scattato l'allarme sul luogo dell'impatto sono giunti i soccorsi ma il ragazzo era già deceduto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale che ha effettuato i rilievi allo scopo di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro frontale tra le due vetture.