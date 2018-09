In fiamme furgone per vendita bibite e panini a Gizzeria Lido, indagini in corso

Gizzeria - In fiamme un furgone ad uso rivendita di bibite e panini a Gizzeria Lido. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia, sono intervenute intorno alle 23.00 in località Pesce e Anguille dove il rogo ha completamente distrutto il veicolo che al momento era parcheggiato e chiuso. All'interno, durante le operazioni di spegnimento, sono state rinvenute quattro bottiglie di gpl che tempestivamente sono state allontanate dalle fiamme e poste in sicurezza. Da verifica effettuata dal personale vigilfuoco non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l'origine dell'incendio ma, al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Numerose le chiamate pervenute presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Non risultano danni a persone.

