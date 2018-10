Incendio all'ingresso dell'istituto tecnico statale di Soverato, avviate indagini

Soverato - Incendio all'istituto tecnico statale commerciale sito in via Carlo Amirante nel comune di Soverato. Il rogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe di natura dolosa ed ha interessato una catasta di cartoni posizionata all'esterno dell'istituto tra le due porte di ingresso. Il tempestivo intervento delle unità dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, è valso all'estinzione dell'incendio evitando il propagarsi delle fiamme all'interno dell'edificio. Danneggiata solo una plafoniera neon ed un cavo di alimentazione energia elettrica. Sul posto anche i tecnici enel per ripristinare il problema. Al momento sono in corso indagini sul caso. Per fortuna non si sono registrati feriti tra gli studenti o persone intossicate.

