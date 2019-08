Incendio area archeologica a Vibo Valentia, rovine a rischio

Vibo Valentia - Un incendio appiccato da persone al momento ignote ha minacciato nella tarda serata di ieri le rovine del Parco archeologico del Cofino a Vibo Valentia. Il rogo, poi spento, è arrivato a pochi metri dalla struttura in legno con la copertura di un telone posta a protezione della base dei resti del tempio di età greca che rappresenta uno dei simboli della città di Vibo Valentia. Ad alimentare le fiamme sviluppatesi su un vasto fronte la vegetazione che, a causa delle elevate temperature estive, si è ormai essiccata. Scattato l'allarme, lanciato dall'archeologa Mariangela Preta, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno potuto accedere all'interno dell'area per provvedere allo spegnimento, attività protrattasi per alcune ore. Lo scorso 13 di agosto un analogo tentativo di incendio si era verificato nell'area del Cofino e le associazioni culturali del territorio avevano sottolineato la necessità di mettere in sicurezza il sito che racchiude un patrimonio archeologico millenario.