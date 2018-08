Incendio in ditta edile a Badolato, identificato 27enne

Badolato (Catanzaro) - Un vasto incendio si è propagato sulla Via Nazionale a Badolato ed ha devastato un fabbricato rurale delle dimensioni di circa 200 mq. La struttura, che conteneva al suo interno materiale edile di vario genere, era adibita a magazzino della ditta “Edilizia Cardarello”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato per domare le fiamme; in seguito, i militari della Stazione Carabinieri di Badolato hanno effettuato i primi accertamenti sullo stato dei luoghi e sulle cause dell’incendio, ed è emersa sin da subito la natura dolosa dell’atto. Le indagini, coordinate dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Soverato e supportate dalla Stazione Carabinieri di Badolato, sono proseguite senza sosta ed hanno permesso di identificare l’autore del reato, un giovane badolatese, classe ’91. Quest’ultimo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per l’ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio. Il giovane, ascoltato in merito alle circostanze che ne hanno consentito l’individuazione, ha ammesso gli addebiti, riconducendo il gesto a dissidi privati di natura economica e non ad un atto intimidatorio.

