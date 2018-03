Inchiesta "Robin Hood", Cassazione conferma sequestro a Salerno

Vibo Valentia - La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro in via preventiva della somma di circa 237mila euro all'ex assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno, 53 anni, di Serra San Bruno, attuale consigliere regionale di Forza Italia, in relazione all'accusa di abuso d'ufficio che gli viene contestata nell'ambito dell'operazione "Robin Hood". Le indagini avrebbero documentato una serie di manovre ritenute illecite intorno all

a gestione dei fondi della Comunita' europea diretti al sostegno economico di nuclei familiari in difficolta'. Nazzareno Salerno, in qualita' di assessore al lavoro della Regione Calabria, e' indagato per l'illecita liquidazione dei compensi - nell'importo di 237.047,59 euro - in favore dei componenti del Comitato di gestione costituito per la verifica delle domande di erogazione di Credito sociale da parte dell'ente in house "Calabria Etica". Salerno, con altri 14 imputati, e' stato rinviato a giudizio nelle scorse settimane. Il processo si aprira' il 5 aprile.