Incidente ferroviario a Gizzeria Lido, giovane muore travolto da un treno

Gizzeria - Un ragazzo è stato travolto da un treno in transito che procedeva in direzione Lamezia a circa cento metri dalla stazione di Gizzeria Lido. Al momento sono in atto accertamenti per chiarire le cause dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, personale Suem 118 e Polizia. Sul luogo anche il medico legale e il magistrato. Secondo quanto si apprende si tratta di un giovane di 30 anni, B.A., originario di Vibo Valentia che è deceduto.

Il transito ferroviario è su un unico binario dato che l'altro risulta bloccato al transito. Inoltre, il treno regionale rimasto coinvolto nell'incidente è ancora fermo e si è in attesa dell'arrivo di un altro convoglio ferroviario per il trasbordo dei passeggeri.