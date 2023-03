Incidente sull'A2 ad Altilia, un morto e tre feriti: disagi alla circolazione

Altilia (Cosenza) - Un morto e tre feriti gravi. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull'A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Altilia e Rogliano, nel Cosentino e che ha coinvolto, per cause che sono in corso di accertamento, un mezzo pesante e due automobili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza e urgenza 118 che hanno anche chiesto e ottenuto l'invio dell'elisoccorso per trasportare in ospedale i feriti.

La persona deceduta era a bordo dell'auto mentre il ferito in condizioni più gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita, è una donna che era alla guida dell'altra auto coinvolta ed è stata ricoverata con vari traumi all'Annunziata di Cosenza. L'autista del camion ha riportato solo qualche contusione. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco. Disagi per gli automobilisti in transito sull'autostrada. La circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla viabilità alternativa. Gli addetti dell'Anas stanno provvedendo al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.