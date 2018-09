Reggio Calabria – Un incidente si è verificato questa mattina sull’A2 nei pressi di Gallico a Reggio Calabria, sulla carreggiata direzione Nord. A rimanere coinvolto un motociclista che, per cause ancora in corso di aggiornamento, ha perso il controllo del mezzo, cadendo. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo alla guida, né se vi siano altri mezzi coinvolti.

