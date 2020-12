Diamante - Incidente mortale, nel pomeriggio, sulla statale 18 Tirrenica tra Belvedere Marittimo e Diamante, nel cosentino. La vittima un giovane di 19 anni, la cui auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata ed è finita fuori strada, ribaltadosi. Inutili i soccorsi per il giovane.

