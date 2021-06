Incidente tra due auto a Vibo, un morto e due feriti

Vibo Valentia - È di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente verificatosi lungo la Statale 182, nei pressi di Longobardi, frazione di Vibo Valentia. A perdere la vita un pensionato di 78 anni di Briatico, Luca Russo, che si trovava alla guida di una Renault Kangoo, mentre la persona ferita, sembra in modo non grave, è una 29enne che viaggiava a bordo di una Peugeot. L'impatto è avvenuto intorno alle 12.30 in una semicurva, alcune decine di metri dopo il bivio della stazione ferroviaria. Per cause in corso di accertamento ed al vaglio della Polizia Municipale, le due auto si sono scontrate frontalmente. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare mentre la donna è stata trasferita con l'eliambulanza all'ospedale di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e personale Anas. Gli accertamenti sulla dinamica sono condotti dalla Polizia municipale e dai carabinieri.