Intimidazione a ditta impegnata in lavori zona porto a Catanzaro 

Catanzaro - Intimidazione ad una ditta impegnata nella realizzazione di un centro residenziale davanti al porto di Catanzaro. Qualcuno ha lasciato una bottiglia incendiaria legata ad uno degli escavatori. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri. "Azione grave, sconsiderata e intollerabile”. Definisce così l'accaduto il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso. “Esprimo la solidarietà mia e del Consiglio regionale - aggiunge Mancuso - al costruttore e a tutti coloro che sono impegnati nel cantiere edile, sicuro che gli inquirenti sapranno assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile di un’intimidazione che, aggiungendosi ad altri gesti di analoga portata, impone a tutti noi - non solo alle forze dell’ordine e ai magistrati - di tenere alta la guardia. Lo sviluppo sostenibile, specie in un’area di grande fermento imprenditoriale, commerciale e turistico com’è il quartiere Lido di Catanzaro, va accompagnato garantendo la libertà d’iniziativa economica in un clima di piena legalità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA