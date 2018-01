Intimidazione a don Ennio Stamile di Libera, trovata carcassa di capretto in un sacco sulla sua auto a Cetraro - REAZIONI

Cetraro (Cosenza) – Una carcassa di un capretto, posto all'ìinterno di una busta della spazzatura è stato legato allo specchietto retrovisore esterno dell'auto di don Ennio Stamile, coordinatore per la Calabria di Libera. Il fatto è accaduto nella serata di sabato, mentre il sacerdote era a cena in un ristorante di Cetraro, centro dell'alto Tirreno cosentino, con alcuni scout, e alla quale partecipava anche il sindaco di Cetraro, Angelo Aita. La macabra intimidazione è stata effettuata da persone non identificate: subito stati subito avvertiti i carabinieri, che sono giunti sul posto ed hanno sequestrato la carcassa del capretto. Don Ennio Stamile, ai militari, secondo quanto si é appreso, ha detto di non sapersi spiegare i motivi dell'intimidazione. Le indagini avviate dai militari, riguarda il movente dell'intimidazione, non escludono alcuna ipotesi.

REAZIONI

Oliverio: "Suo lavoro è prezioso"

Dopo aver appreso il fatto, il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha immediatamente contattato telefonicamente il sacerdote per esprimergli la propria incondizionata solidarietà e vicinanza e quella della Giunta regionale.

“Mi auguro -ha detto Oliverio- che i responsabili di questo ennesimo, vile atto intimidatorio siano al più presto individuati e consegnati all’autorità giudiziaria. Il lavoro di responsabilizzazione e sensibilizzazione che don Ennio e Libera stanno svolgendo a Cetraro, sul Tirreno cosentino e in tutta la Calabria è importante e prezioso. Nei prossimi giorni incontrerò don Ennio per concordare, insieme a lui, iniziative e azioni a sostegno della sua opera e di quanti sono al suo fianco e collaborano con lui. Le popolazioni di Cetraro e dell’intero comprensorio non possono essere lasciate da sole a combattere un nemico subdolo che, attraverso azioni violente e criminali, vorrebbe far ripiombare queste comunità nella paura e nel terrore”.

“Sono certo -ha concluso Oliverio- che don Ennio non si lascerà intimorire e che lo Stato e le istituzioni democratiche faranno quadrato intorno a lui e all’intera comunità cetrarese. In tal senso colgo l’occasione per ringraziare quanti, cittadini e istituzioni, si prodigano quotidianamente e con coraggio a Cetraro, nell’Alto Tirreno cosentino e in Calabria, per combattere e debellare la malapianta della criminalità organizzata e per affermare percorsi di legalità e democrazia”.

Occhiuto e Santelli: "Atto infame, tutta la comunità deve respingere con fermezza"

"Don Ennio Stamile non è solo un prete coraggioso, ma è anche uno straordinario esempio per i giovani. A lui vanno i nostri più sinceri sentimenti di solidarietà per la grave intimidazione subita". Lo affermano, in una dichiarazione, i deputati di Forza Italia Roberto Occhiuto e Jole Santelli. "Si tratta - aggiungono - di un atto vile e infame, che tutta la comunità calabrese deve respingere con la fermezza della verità e non con la menzogna della retorica".

Irto: "Calabresi onesti indignati"

"L'ultima macabra intimidazione consumata ai danni di don Ennio Stamile indigna tutti i calabresi onesti che ripudiano la 'ndrangheta e che si riconoscono pienamente nel pensiero e nelle azioni di Libera e del suo referente regionale". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, dopo il ritrovamento di un capretto sgozzato attaccato all'automobile del sacerdote, a Cetraro.

"Già in passato - aggiunge - don Ennio era stato il destinatario di gravi atti intimidatori. Segno,questo, del malessere con cui le forze criminali subiscono la sua opera di evangelizzazione e di impegno civile portata avanti con determinazione, non solo sul Tirreno cosentino ma in tutta la regione. Il fatto poi che da due anni don Ennio ricopra il ruolo di coordinatore di Libera in Calabria carica l'accaduto di maggiore gravità sul piano simbolico. Colpire don Ennio, infatti, significa non solo tentare di condizionare una personalità fortemente esposta sul fronte dell'antimafia, ma lanciare un messaggio di aperta sfida all'intera comunità calabrese che non accetta il giogo mafioso e che lavora ogni giorno per costruire un futuro di libertà e democrazia".

"A don Ennio Stamile - dice ancora il presidente Irto - rivolgo un forte messaggio di solidarietà e vicinanza, stringendo in un unico abbraccio ideale anche don Luigi Ciotti e tutti i volontari che, sotto le insegne di Libera, si oppongono alle mafie e danno un contributo straordinario per il progresso della Calabria".

Tassone (Cdu): "Solidarietà a don Ennio, non sarà un gesto tanto vile a impedirgli di portare avanti sua missione"

"Solidarietà a don Ennio Stabile, parroco e referente di Libera in Calabria, che è stato vittima di un atto intimidatorio in piena regola". Lo afferma, in una dichiarazione, Mario Tassone, segretario nazionale del Nuovo Cdu.

"La notte scorsa - aggiunge - qualcuno ha infilato nella sua auto una testa di capretto. Prendere di mira un uomo che incarna la religione, quindi la solidarietà, l'aiuto e i valori puri e semplici, significa non avere nessun rispetto e nessuna pietà". "L'augurio - dice ancora Tassone - è che i responsabili del gesto siano identificati al più presto, con la certezza che non sarà un gesto tanto vile a impedire a don Ennio Stabile di portare avanti la sua missione".

Don Ciotti: "La strada è ancora lunga"

"Ancora una grave atto intimidatorio che sollecita le nostre coscienze ad essere più vigili e che ci richiama a sentire sempre prepotente dentro di noi il morso del più, del dare e impegnarci di più. La strada da percorrere nella lotta alla criminalità organizzata ed alle illegalità è ancora lunga ed ognuno, la politica, le istituzioni, i cittadini, é chiamato a fare la propria parte". Lo sostiene, in una nota, don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, in relazione all' intimidazione compiuta ai danni di don Ennio Stamile, coordinatore Libera Calabria.

"Resistere - aggiunge don Ciotti - vuol dire esserci, fare, assumerci la nostra quota di responsabilità. Perchè il problema più grave non è tanto chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Siamo vicini a Don Ennio e andiamo avanti, senza paura e senza alcuna esitazione, consapevoli che il nostro impegno non subirà alcun cedimento".

Cgil Calabria: “Un atto mafioso contro noi tutti”

“L’atto mafioso compiuto verso don Ennio Stamile, coordinatore di Libera Calabria è un atto da intendersi contro tutta la comunità che cerca ogni giorno di battersi contro la ‘ndrangheta, per l’affermazione della legalità e della crescita sociale e civile”. Ad affermarlo è la CGIL Calabria che si dichiara “vicina a Don Ennio Stamile e a Libera Calabria”.

“Conosciamo da anni Don Ennio, è un punto di riferimento per noi e di tante libere associazioni, di cittadini, di forze sociali, politiche, ed è per questo che da anni conduciamo insieme battaglie comuni su legalità, sviluppo e lavoro, tra le ultime la partecipazione alla manifestazione unitaria Cgil Uil Calabria del 16 novembre e quella recente sul codice antimafia. L’atto intimidatorio non fermerà Don Ennio nelle tante battaglie comuni che continueremo a fare insieme per il riscatto sociale della nostra terra. L’atto intimidatorio non va sottovalutato. Riteniamo sia indispensabile una reazione ed iniziativa della società civile e della politica contro tale atto. Occorre attivare tutte le forme cautelative, pertanto chiediamo alla Prefettura di compiere gli atti necessari per la sicurezza di Don Ennio e di Libera Calabria”.