L'ultimo saluto a mamma Caterina e ai due figli morti in incidente nel Reggino: dolore e sgomento ai funerali

Careri (Reggio Calabria) - Natile e tutta la Calabria in lutto nel giorno dei funerali di mamma Caterina Pipicella e dei figli Giusy di 13 anni e Giovanni di 10 scomparsi nel tragico incidente avvenuto sulla strada Bovalino-Natile giovedì scorso. La comunità tutta si è stretta nell’immenso dolore del marito e papà Pietro Marvelli e di un altro fratellino. Nella frazione di Natile del comune di Careri si sono svolti oggi pomeriggio, nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso, le esequie. Un forte applauso ha rotto il silenzio all’arrivo delle tre bare, davanti quella della mamma e poi quelle bianche dei due piccoli volati in cielo troppo presto. Due gigantografie una dedicata a Caterina: “Le mamme volate in cielo sono gli angeli più belli e preziosi” e una per i due figli “Gli angeli vengono a trovarci e li riconosciamo solo quando se ne sono andati” sono apparse nei pressi della chiesa.

Per motivi in corso di accertamento l’auto condotta dalla 39enne, una Fiat Panda, nel primo pomeriggio del 15 giugno è precipitata per circa tre metri nell’alveo di un torrente che costeggia la strada provinciale che dallo svincolo della Statale 106 ionica di Bovalino porta al piccolo centro aspromontano di Natile. Sul tragico incidente la Procura della Repubblica di Locri ha avviato indagini. Resta un dolore atroce e tanta rabbia.