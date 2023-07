Lamezia Terme - Auto in fiamme intorno alla mezzanotte in via Fusco, in pieno centro cittadino. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri per tutti gli adempimenti di competenza. Indagini sono in corso per verificare l'origine dell'incendio e ricostruire quanto accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA