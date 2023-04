Lamezia Terme - Momenti di ansia e paura nella tarda mattina in via Crocifisso dove un mezzo ha impattato contro le assi che sorreggono un’impalcatura messa a sostegno di un fabbricato pericolante da anni. Sul posto, agenti della Polizia locale e un tecnico del Comune. Sono in corso accertamenti per accertare l’esatta dinamica e risalire al conducente.

A.C.