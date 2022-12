Lamezia, controlli antidroga in un appartamento di corso Nicotera: in azione finanzieri e unità cinofila

Lamezia Terme - Sabato sera di controlli in città da parte delle forze dell'ordine. Pattuglie di polizia, carabinieri e finanza a presidiare le vie principali di Lamezia. Inoltre, secondo quanto si apprende, tre pattuglie della finanza hanno perquisito a lungo un appartamento di corso Nicotera per effettuare controlli antidroga con l'ausilio delle unità cinofile, destando molta curiosità tra i passanti ed uscendo dal palazzo con un borsone. Nelle prossime ore non sono esclusi ulteriori sviluppi che potrebbero portare anche all'esecuzione di misure cautelari.

A. C.