Lamezia: evasione accise sul gasolio, assolti due imputati

Lamezia Terme – Erano stati coinvolti in una vasta operazione che aveva interessato anche le Province di Vibo e Cosenza e che riguardava una maxi evasione relativa alle accise sul gasolio: ora, due degli imputati sono stati assolti. Si tratta del Commissario liquidatore con nomina ministeriale del Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro M. G. e di un imprenditore lametino, anch’egli membro del Consorzio, V. M. I due, ai quali veniva contestato contestata in concorso la compilazione di falsi documenti per la vendita di ingenti quantitativi di gasolio che veniva impiegato per un uso diverso a quello a cui era destinato. Entrambi gli imputati hanno optato per il rito abbreviato celebrato davanti al Gip del Tribunale di Lamezia, Valentina Gallo che, concluse le discussioni dei difensori, gli avvocati Renzo Andricciola e Giovanni Merante, ha emesso la sentenza, assolvendo gli imputati. Il processo continua per gli altri imputati nei Tribunali di competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA