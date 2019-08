Lamezia, incendio a Magolà: fiamme minacciano abitazioni

Lamezia Terme - Paura in contrada Magolà per un incendio divampato proprio fra le abitazioni. Ad accorgersi delle fiamme, alcuni abitanti della zona che hanno provveduto immediatamente, con mezzi di fortuna, a spegnere l’incendio ed evitare che si estendesse vicino alle abitazioni. Le fiamme stavano infatti oltrepassando i recinti delle case e, lanciato l’allarme, gli abitanti hanno tentato di domarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto, successivamente, sono giunti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme (vigili che erano già impegnati anche in altri focolai, a Ginepri e nei pressi dell’aeroporto) che hanno domato l’incendio, partito, molto probabilmente, da un terreno incolto di rovi e sterpaglie.