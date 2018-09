Lamezia: incendio in stoccaggio rifiuti, subito domato

Lamezia Terme – Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute questa notte all’interno di un impianto di stoccaggio e riciclo rifiuti per un incendio subito domato grazie al loro tempestivo intervento. L’incendio è divampato all’interno dell’azienda Ecologia Oggi e ha coinvolto alcuni rifiuti. Gli stabili in cui avviene lo stoccaggio non sono stati interessati e non si registrano danni a persone. Le indagini sulle cause sono in corso da parte dei carabinieri, nessuna ipotesi al momento viene esclusa.

VIDEO