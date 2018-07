Lamezia, interdittiva antimafia per Scamar srl: in attesa giudizio Tar sospesa revoca autorizzazioni a società

Lamezia Terme – Dopo l’interdittiva antimafia nei confronti della “Scamar srl”, società con sede legale a Lamezia e che opera nel settore della ristorazione, pulizia e servizi assistenziali, è stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 87 del 29.5.2018 emessa nei confronti della società con la quale erano state revocate le autorizzazioni.

“Con ricorso depositato al TAR Calabria, la società ricorrente impugnava l'interdittiva antimafia emessa unitamente agli ulteriori e conseguenti provvedimenti; con ordinanza n. 305/18 il TAR Calabria, (Sezione Prima) differendo la trattazione in sede cautelare del ricorso alla camera di consiglio del 12 settembre 2018, ha statuito nelle more, la sospensione dell'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati; tra i provvedimenti impugnati vi è l'ordinanza del Comune di Lamezia Terme del 29 maggio 2018, n. 87, avente ad oggetto Revoca autorizzazioni e perdita di efficacia delle SCIA in capo alla Società Scamar S.r.l.”. Pertanto si è ritenuto “necessario procedere, in ottemperanza alla Ordinanza del TAR Calabria alla sospensione dell'efficacia del provvedimento dirigenziale ordinanza n. 87 del 29.5.2018”, questo quanto riportato nell'ordinanza dirigenziale n.137 del 26 luglio 2018. In attesta del giudizio del Tar, quindi, è stata disposta la sospensione dell’efficacia di tutti i provvedimenti adottati nei confronti della società.

A firmare il provvedimento del 24 maggio scorso era stato il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino per la “sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose previste dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i” e, inoltre, con un’ordinanza del 29 maggio, il Comune di Lamezia Terme aveva revocato “le autorizzazioni e perdita di efficacia delle Scia in capo alla società”. L’informazione antimafia, avendo carattere interdittivo, ne aveva determinato il divieto di prosecuzione delle attività commerciali/produttive e conseguentemente si era proceduto alla revoca delle autorizzazioni e alla dichiarazione di perdita di efficacia delle SCIA in capo alla Società Scamar S.r.l. con divieto di prosecuzione delle attività commerciali/produttive.

In particolare, era stata revocata “la consegna dell’autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in zona Industriale” e “la perdita di efficacia per l'avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sempre in zona industriale”.

Era stata disposta poi “la chiusura dei locali adibiti all'esercizio delle summenzionate attività con conseguente divieto di delle stesse, compresi quelli in cui si svolge: la prevalente di gestione mense scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati, mense aziendali, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione pasti sia caldi che freddi e/o precotti avviata presso la Camera di Commercio in data 01.10.2002; 2) attività secondaria inerente ai servizi di pulizia avviata presso la Camera di Commercio in data 19.07.2002; 3) attività secondaria inerente all'impresa di facchinaggio avviata presso la Camera di Commercio in data 15.05.2007; 4) attività secondaria di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili avviata presso la Camera di Commercio in data 20.10.2016”. Era stata disposta, inoltre, “la perdita di efficacia di diverse Scia sanitarie”.