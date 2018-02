Lamezia, processo "Dioniso" contro cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri: chieste condanne da 4 a 20 anni

Lamezia Terme - Richieste di pene pesanti nel processo "Dioniso" contro la cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri ad un anno dall’operazione, scattata il 31 gennaio scorso. Questa mattina il pubblico ministero Elio Romano, alla fine della sua requisitoria ha, infatti, formulato le richieste di condanne, con pene che vanno dai 4 ai 20 anni di reclusione per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato.

Le persone rimaste coinvolte nell’operazione del gennaio scorso, secondo l’accusa, avrebbero controllato lo spaccio in tre piazze: la “Trempa”, la zona di Capizzaglie e “Ciampa di Cavallo”. Le prossime udienze, a partire da quella fissata il 26 febbraio, si incentreranno sulle discussioni della difesa.

Le richieste di condanna:

Nino Cerra – 14 anni

Pasquale Torcasio, cl. ’69 – 14 anni

Vincenzo Torcasio, cl. ’80– 14 anni

Pasquale Torcasio, cl. ‘80 – 14 anni

Antonio Gualtieri, cl. ‘79 - 14 anni

Pasquale Carnovale, - 14 anni

Cesare Gualtieri, cl. ‘69 – 16 anni

Cesare Gualtieri, cl. ‘78 – 14 anni

Nicola Gualtieri, cl. ‘92 – 18 anni

Sebastiano Strangio, – 16 anni

Danilo Torcasio, cl. ‘85 – 20 anni

Francesco Tropea – 7 anni e 4 mesi

Luca Torcasio, cl. ‘83 - 20 anni

Giuseppe Gullo, – 16 anni

Ivan Matti Altadonna, – 7 anni e 4 mesi

Silvia Mascaro – 10 anni

Estino Teresa – 8 anni e 8 mesi

Torcasio Antonio, cl. ‘51 – 8 anni e 8 mesi

Fiorino Salvatore – 12 anni

Larosa Gaetano, 8 anni

Stefano Frangione, 8 anni e 8 mesi

Concetto Pasquale Franceschi – 10 anni e 8 mesi

Antonio Franceschi – 10 anni

Antonio Salatino – 8 anni

Pasquale Salatino – 8 anni

Antonio De Fazio – 6 anni

Aurelio Scalise – 8 anni

Lorenzo Cosentino – 6 anni

Vincenzo Ammendola – 6 anni

Eljon Hoxhaj – 7 anni e 4 mesi

Carmela Profeta – 6 anni

Angela Patruno - 6 anni

Maurizio De Fazio - 7 anni e 4 mesi

Pasquale Tedesco - 7 anni e 4 mesi

Giovanni Pujia – 7 anni e 4 mesi

Antonio Grande – 4 anni e 40 mila euro di multa

Luciano Torcasio, cl. ‘68 – 7 anni e 4 mesi

Danilo Fiumara - 4 anni e 40 mila euro di multa

Le accuse mosse sono quelle dell’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti con l’aggravante delle modalità mafiose. Marijuana, cocaina ed eroina che venivano spacciate su Lamezia: un’organizzazione capillare e determinata a riempire le casse della cosca e a rinforzare così il controllo sul territorio. Una cosca con appoggi non solo su Lamezia ma che aveva contatti con le famiglie della cosca jonica reggina per rifornirsi di cocaina, in particolare con gli Strangio, mentre per la marijuana i rifornimenti e i contatti erano in Puglia e in Albania. Le indagini, portate avanti dal Nucleo Investigativo di Catanzaro e della Compagnia di Lamezia Terme sono state coordinate dalla Dda di Catanzaro.