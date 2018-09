Lamezia Terme – Scontro in centro a Lamezia, tra una moto e un Suv, all’incrocio tra via Adda, via Giuliani e via Fortina. Nell’impatto, avvenuto questa mattina, un uomo che era a bordo della moto è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale dall’ambulanza giunta sul posto. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e accertare la dinamica dell’incidente.

