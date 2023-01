Lamezia, spaccio e traffico di droga in città: arriva il rinvio a giudizio - Nomi

Lamezia Terme - Vanno a processo la maggior parte delle persone coinvolte nell'operazione contro il traffico di stupefacenti in città realizzata a febbraio 2022. In tutto 77 le persone per i quali è stato disposto il giudizio oggi dal gup di Catanzaro, Giuseppe De Salvatore. La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro a settembre aveva chiuso le indagini su questa presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti con base logistica, con la relativa piazza di spaccio, in piazza Mercato Vecchio. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro e dal Commissariato di Lamezia Terme, è stata resa possibile grazie all’attività investigativa scaturita dall’arresto di due persone. I luoghi di approvvigionamento sarebbero stati secondo l'accusa in provincia di Vibo Valentia (Mileto) e Reggio Calabria (Gioia Tauro) e all'epoca furono emesse 23 misure cautelari. L'udienza è stata fissata per il prossimo 28 marzo, mentre altri undici imputati, coinvolti nella stessa inchiesta, hanno optato per il rito abbreviato.

Due le posizioni stralciate per difetto di notifica - Lorenzo Isabella Valenzi e Antonio Fazzari - per loro l'udienza proseguirà il 6 febbraio prossimo. Il collegio difensivo è rappresentato - tra gli altri - da: Francesco Gambardella, Salvatore Cerra, Debora Molinaro, Bernardo Marasco, Mario Murone, Renzo Andricciola, Lucio Canzoniere, Antonio Larussa, Aldo Ferraro, Leopoldo Marchese, Teresa Bilotta.

I NOMI