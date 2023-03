Lamezia, uomo investito su via Marconi: trasportato in ospedale

Lamezia Terme – Un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Guglielmo Marconi, nei pressi di piazza Fiorentino, intorno alle 7:30. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato allertati dai presenti. Il conducente dell’auto rimasta coinvolta nell’incidente, una Hyundai Getz, si è fermato a prestare soccorso. Lunghe file si sono create nell’arteria molto trafficata anche per la circolazione dei pullman di linea per il trasporto degli studenti. Secondo le prime informazioni, l’uomo sulla 50ina presenterebbe diverse ferite e traumi ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.