Maltempo in Calabria: resta alta l’attenzione, criticità a Lamezia e in comuni hinterland

Lamezia Terme – Il maltempo ha continuato a flagellare la Calabria anche la scorsa notte e numerosi sono stati gli interventi in diverse zone della regione. In particolar modo nel catanzarese, vibonese e crotonese, dove resta alta l’attenzione e dove i vigili del fuoco stanno continuando ad operare. Criticità sono state registrate nell’area del lametino, in particolar modo nei comuni di Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto, S. Pietro Lametino e Curinga, con operazioni di prosciugamento e ripristino della viabilità in genere.

A Sellia Marina danni e allagamenti in due e villaggi turistici che ospitavano diverse persone; smottamenti e prosciugamenti a San Vito; a Botricello le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti sia sulla SS106, rimasta chiusa al traffico in entrambi le direzioni per forte presenza di fango e detriti, riaperta a traffico rallentato dopo qualche ora, che sulle vie interne del Comune. Una perturbazione ha colpito anche Davoli, allagando gran parte delle abitazioni ai piani terra, gli abitanti sono saliti ai piani superiori ed altre portate in zone sicure da personale Saf Fluviale: due le famiglie tratte in salvo.

Nel crotonese resta alta l'attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone a fronte del perdurare delle avversità meteo durante le ore notturne. Continua il monitoraggio e gli interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell'Esercito, Anas e Protezione Civile. Particolare attenzione continua ad essere riservata alle criticità nei comuni di Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto unitamente a quelle esistenti sulla statale 106, che risulta interrotta in alcuni punti. Inoltre, continua ad essere monitorato con la massima attenzione il livello dei fiumi Esaro, Neto e Tacina.

Nel vibonese, i comuni che hanno presentato delle criticità sono Monterosso, Polia, S. Nicola da Crissa, Filadelfia, Vallelonga Simbario Serra San Bruno, Pizzoni. Gli interventi sono stati per lo più per frane, smottamenti, soccorso a persona, prosciugamenti. Tre persone sono state sgomberate da una abitazione minacciata da una frana.