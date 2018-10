Maltempo su tutta la Calabria, case allagate e automobilisti in difficoltà

Catanzaro - Una forte ondata di maltempo ha investito la Calabria. I Vigili del fuoco, dal pomeriggio di ieri, sono impegnati su numerosi interventi di soccorso. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, sono state maggiormente colpite le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Colpita in modo molto pesante dal maltempo la piana di Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria.

Forti temporali interessano anche il crotonese in particolar modo le zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina. Sulla zona tirrenica catanzarese, la città più colpita in assoluto, dalla tarda serata di ieri, è stata Lamezia Terme. Numerosissime le richieste di soccorso pervenute alle sale operative dei cinque comandi della regione. Circa 200 le unità dei vigili del fuoco messe in campo da tutti i comandi provinciali della regione. Per far fronte alle numerosissime richieste di intervento, si è reso necessario disporre il richiamo in servizio di personale di turno libero per implementare il dispositivo di soccorso. Le squadre dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale operano sui comuni delle Preserre e del basso Ionio Catanzarese. Nel comune di San Vito sullo Ionio si è verificata l'esondazione del torrente Scorsone. Si registrano smottamenti lungo le Strade Provinciali e disagi alla popolazione. Sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel Reggino, sono state soccorse dalle squadre dei vigili 10 vetture che erano state invase d' acqua con persone all'interno, tra le quali una donna in gravidanza e bambini. I malcapitati sono stati allontanati dalle auto e fatti salire sui mezzi di soccorso. Le vetture coinvolte sono tutt'ora al centro della carreggiata.