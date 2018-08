Maltratta anziana madre, arrestato 58enne nel cosentino dopo denuncia donna

Cosenza - Maltratta l'anziana madre per mesi: arrestato dai carabinieri di Mirto Crosia un 58enne accusato di maltrattamenti in famiglia. È stata l'ultraottantenne, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, offesa e minacciata di morte, a denunciare tutto. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno fatto luce sui vari episodi accaduti dal 2016. In un caso l'uomo avrebbe dapprima minacciato la madre e in seguito l’avrebbe trascinata per i capelli all'interno dell'abitazione, procurandole delle lesioni. L'uomo è stato condotto nel carcere di Castrovillari.

