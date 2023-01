Messina Denaro trasferito in carcere di massima sicurezza in Abruzzo, rintracciato il covo in Sicilia

Palermo - Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è rinchiuso da ieri nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. L'ex latitante - arrestato ieri - ha trascorso la prima notte in carcere dopo il trasferimento da Palermo. All'Aquila sono stati detenuti numerosi boss mafiosi, da Leoluca Bagarella a Totò Riina. Intanto, prosegue il lavoro di magistratura e forze dell'ordine e in queste ore è stato rintracciato anche il covo in cui si sarebbe nascosto il super latitante Matteo Messina Denaro negli ultimi periodi. La casa - in pieno centro a Campobello di Mazara - è stata perquisita stanotte. Alle operazioni ha preso parte il procuratore aggiunto di Palermo, il magistrato calabrese Paolo Guido e ora è presidiata dai carabinieri. Alle 8,30 al covo sono arrivati gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche di Messina che stanno passando al setaccio l'abitazione. Sul posto anche il capitano dei carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo Domenico Testa. Messina Denaro viveva in una casa che negli ultimi mesi, dopo il trasferimento dei proprietari, è rimasta disabitata.