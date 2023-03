Cosenza – Incidente di un mezzo pesante sulla A2 Salerno- Reggio Calabria tra gli svincoli di Altilia-Grimaldi e S.Mango D'aquino in direzione sud. Per cause in corso di accertamento il mezzo pesante ha sbandato finendo di fianco contro il guardrail. Sul posto Anas per quanto di competenza. Si sono riscontrati rallentamenti al traffico.